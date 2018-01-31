Саакашвили вызван на допрос по делу о событиях на Майдане в 2014 году

Святошинский районный суд Киева 13 февраля допросит экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане в 2014 году. Об этом сообщил адвокат экс-бойцов подразделения «Беркут» Александр Горошинский.

«Сегодня по ходатайству стороны обвинения суд принял решение о вызове на допрос Саакашвили... 13 февраля, надеемся, Саакашвили придёт и даст соответствующие показания», — приводит его слова «112 Украина». Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делам «майдана» завершено на 80%. Также сообщалось, что в розыск по делам «евромайдана» объявлены более 90 человек.