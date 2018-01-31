Министр обороны Украины прибыл в Германию

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Министр обороны Украины Степан Полторак прибыл с официальным визитом в Германию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Полторак находится с официальным визитом в Германии, где примет участие в семинаре для высших представителей сектора госуправления Украины, который проводится в Европейском центре исследований по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Полторак выступит на первой сессии по вопросам оборонной реформы на Украине.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко утвердил гособоронзаказ Украины до 2020 года.

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