Министр обороны Украины прибыл в Германию

Министр обороны Украины Степан Полторак прибыл с официальным визитом в Германию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Полторак находится с официальным визитом в Германии, где примет участие в семинаре для высших представителей сектора госуправления Украины, который проводится в Европейском центре исследований по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Полторак выступит на первой сессии по вопросам оборонной реформы на Украине.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко утвердил гособоронзаказ Украины до 2020 года.