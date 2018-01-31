В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ
«Обстрелам подверглись районы сёл Лозовое, Весёлая Гора и Калиновка», — приводит Луганский информационный центр заявление оборонного ведомства республики.
Отмечается, что огонь вёлся из 82-миллиметровых миномётов, различных типов гранатомётов и вооружения БМП.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.