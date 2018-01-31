В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ

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В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские военные за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам подверглись районы сёл Лозовое, Весёлая Гора и Калиновка», — приводит Луганский информационный центр заявление оборонного ведомства республики.

Отмечается, что огонь вёлся из 82-миллиметровых миномётов, различных типов гранатомётов и вооружения БМП.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе. 

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