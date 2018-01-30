Украинский город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов

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На Украине город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Киевоблгаз».

«По состоянию на 30 января 2018 года НАК «Нафтогаз Украины» не выделила для жителей города Славутич необходимые объёмы природного газа на январь этого года из-за задолженности», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, предприятие «Киевоблгаз» вынуждено было прекратить газоснабжение для потребителей города, «поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтверждённых лимитов является несанкционированным отбором природного газа и нарушает действующее законодательство».

Ранее сообщалось, что в 2017 году добыча природного газа на Украине увеличилась на 4,2% (на 838,2 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 20 млрд 825,3 млн куб. м.

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