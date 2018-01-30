Во Львове неизвестный бросил дымовую шашку в зал, где проходила лекция о холокосте

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Во Львове неизвестный попытался сорвать лекцию о холокосте, бросив в зал дымовую шашку. Об этом заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Вчера во Львове во время лекции о холокосте... человек в маске бросил в зал дымовую шашку. Нападение произошло в книжном магазине», — написал Долинский в своём Facebook.

Он добавил, что полицейские никак не прокомментировали данный инцидент.

В конце декабря сообщалось, что неизвестные нанесли антисемитские надписи на ряд зданий в центре Одессы.

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