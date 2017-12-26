В Одессе осквернили здания синагоги и Музея холокоста

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Неизвестные нанесли антисемитские надписи на ряд зданий в центре Одессы, передаёт УНН.

Сообщается, что осквернены, в частности, Бродская синагога, Музей холокоста памяти жертв фашизма и Еврейский культурный центр.

23 декабря в центре Одессы неизвестные облили красной краской памятный знак, посвящённый участникам военных действий в Донбассе.

В начале месяца радикалы закрасили чёрным цветом табличку с именем российского императора Александра II на Александровской колонне в украинском городе.

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