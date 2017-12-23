В Одессе облили краской памятный камень участникам военных действий в Донбассе

В центре Одессы неизвестные облили красной краской памятный знак, посвящённый участникам военных действий в Донбассе.

Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что монумент находится на проспекте Шевченко.

Как уточняет издание, на его месте планируют установить полноценный памятник.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук заявил, что участникам боевых действий в Донбассе чиновники выделили землю на свалке в Киевской области.