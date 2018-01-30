Полиция проверяет железнодорожный вокзал в Киеве после звонка о «минировании»
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве после того, как неизвестный по телефону сообщил, что хочет взорвать находящийся на территории железной дороги отдел полиции.
Как сообщает украинский телеканал «Эспрессо», людей с вокзала эвакуируют.
На место прибыли кинологи, машины скорой помощи и представители госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В конце ноября сообщалось, что полиция проверила все станции метрополитена в Киеве и прилегающие к ним территории из-за сообщения о минировании.
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