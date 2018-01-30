Эксперт назвал чепухой сообщения о создании Украиной крылатой ракеты собственного производства

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Марианна Чурсина
Военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с RT прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что страна провела первое успешное испытание новой крылатой ракеты собственного производства.
Эксперт назвал чепухой сообщения о создании Украиной крылатой ракеты собственного производства

«Это полнейшая чепуха, очередная провокация и глупость господина Турчинова. Скорее всего, они взяли по привычке старую советскую ракету, провели лёгкую модернизацию и теперь пытаются выдать за какой-то новый продукт. Я могу даже догадаться, что это за ракеты: П-120, которые были на вооружении малых ракетных кораблей Черноморского флота», — сказал он.

По словам Сивкова, само заявление Турчинова расплывчатое, что даёт ещё больше поводов для сомнений.

«Чтобы сделать ракету с дальностью стрельбы, как американские «Томагавки» или наш «Калибр», надо иметь соответствующие системы управления и двигатели. Всё это на Украине никогда не выпускалось. Сделать такое они просто не могут. Поэтому и идут подобные непрозрачные объявления», — заключил эксперт.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, что Украина провела первое успешное испытание новой крылатой ракеты собственного производства.

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