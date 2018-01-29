Аваков заявил, что втянутых в политические игры правоохранителей отстранят

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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что втянутые в политические игры правоохранители будут отстранены от работы.

«Каждый, кто будет замечен в этом (в политических играх), будет немедленно отстранен от работы», — приводит «112 Украина» слова Авакова.

Он отметил, что ни полиция, ни Нацгвардия, ни пограничники или спасатели не будут принимать участия в политических играх.

«Впереди предвыборный год. Будет много спекуляций и попыток привлечь правоохранителей к политическим процессам. Это не наша работа», — добавил Аваков.

Ранее Аваков призвал Нацполицию и Нацгвардию Украины готовиться к «работе» в Крыму и Донбассе.

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