В Госдуме прокомментировали обвинения в плагиате в адрес Пушкина и Булгакова на Украине

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Украинским писателям не удастся поставить под сомнение историческую подлинность русской литературы. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Следующим обвинением для русской литературы станет её якобы плагиат украинских авторов и «наглое списывание» на русский лад украинских баек и деревенских сплетен. Сегодня находящаяся вблизи творческого дна краинская писательская гильдия готовится взять реванш у русских классиков, которые, мол, украли все сценарии, заставив действующих украинских литераторов все придумывать самим — а тут как назло, творческий кризис», — приводит РИА Новости его слова.

Он подчеркнул, что «историческую подлинность всё равно не разрушить».

«Не удивлюсь, если скоро мы услышим и украинские версии «Мастера и Маргариты», и исковерканные стихи Александра Пушкина», — добавил депутат.

Ранее украинский писатель Юрий Винничук обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате.

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