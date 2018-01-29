В Госдуме прокомментировали обвинения в плагиате в адрес Пушкина и Булгакова на Украине

Украинским писателям не удастся поставить под сомнение историческую подлинность русской литературы. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Следующим обвинением для русской литературы станет её якобы плагиат украинских авторов и «наглое списывание» на русский лад украинских баек и деревенских сплетен. Сегодня находящаяся вблизи творческого дна краинская писательская гильдия готовится взять реванш у русских классиков, которые, мол, украли все сценарии, заставив действующих украинских литераторов все придумывать самим — а тут как назло, творческий кризис», — приводит РИА Новости его слова.

Он подчеркнул, что «историческую подлинность всё равно не разрушить».

«Не удивлюсь, если скоро мы услышим и украинские версии «Мастера и Маргариты», и исковерканные стихи Александра Пушкина», — добавил депутат.

Ранее украинский писатель Юрий Винничук обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате.