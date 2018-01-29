В ДНР заявили о тяжёлом вооружении украинских силовиков у линии соприкосновения

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Представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что подразделения украинских силовиков разместили у линии соприкосновения в Донбассе самоходные артиллерийские установки и гаубицы.

«Наша разведка выявила огневые позиции артиллерии и орудия, запрещённые минскими договорённостями в зоне ограничения тяжёлых вооружений», — приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.

Он отметил, что в районе населённого пункта Курахово, в 17 км западнее Донецка, обнаружены огневые позиции трёх САУ «Гвоздика» из состава 30-й отдельной механизированной бригады, а также четырёх пушек-гаубиц Д-20 из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады.

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Украина
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