В ДНР заявили о тяжёлом вооружении украинских силовиков у линии соприкосновения

Представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что подразделения украинских силовиков разместили у линии соприкосновения в Донбассе самоходные артиллерийские установки и гаубицы.

«Наша разведка выявила огневые позиции артиллерии и орудия, запрещённые минскими договорённостями в зоне ограничения тяжёлых вооружений», — приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.

Он отметил, что в районе населённого пункта Курахово, в 17 км западнее Донецка, обнаружены огневые позиции трёх САУ «Гвоздика» из состава 30-й отдельной механизированной бригады, а также четырёх пушек-гаубиц Д-20 из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Ранее в ЛНР заявили о военной технике ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.