В ДНР заявили о тяжёлом вооружении украинских силовиков у линии соприкосновения
«Наша разведка выявила огневые позиции артиллерии и орудия, запрещённые минскими договорённостями в зоне ограничения тяжёлых вооружений», — приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.
Он отметил, что в районе населённого пункта Курахово, в 17 км западнее Донецка, обнаружены огневые позиции трёх САУ «Гвоздика» из состава 30-й отдельной механизированной бригады, а также четырёх пушек-гаубиц Д-20 из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады.
Ранее в ЛНР заявили о военной технике ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.