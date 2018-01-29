На Украине наблюдается резкий рост цен на бензин

В крупных сетях автозаправочных станций в понедельник, 29 января, цена дизельного топлива превысила отметку в 30 гривен (60 рублей) за литр, бензина — 31 гривна (более 61 рубля) за литр.

Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95.

Отмечается, что наиболее резкий рост наблюдается в Черниговской, Сумской, Житомирской и Днепропетровской областях.

В Донецкой, Луганской и Ивано-Франковской областях зафиксирована средняя цена на А-95 — 31 гривна (более 61 рубля) за литр.

Телеканал подчёркивает, что в целом 29 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла до 29,59 грн/л и 30,34 грн/л соответственно. Цена на дизельное топливо достигала 30,45 грн/л.

Ранее сообщалось, что средние розничные цены на топливо на Украине за 2017 год увеличились на 19,2—20,1%.