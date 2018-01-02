На Украине в 2017 году розничные цены на бензин и дизтопливо увеличились на 19—23%
Средние розничные цены на топливо на Украине за 2017 год увеличились на 19,2—20,1%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные консалтинговой компании «А-95».
Кроме того, средние розничные цены на дизтопливо за минувший год возросли на 22,6%. Между тем цены на сжиженный углеводородный газ (LPG) по итогам года показали увеличение всего на 2,9%.
Ранее аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев прокомментировал НСН сообщения о рекордном росте цен на бензин в России.
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