Иск Саакашвили к Порошенко рассмотрят 16 февраля

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Иск о законности указа президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили рассмотрят 16 февраля.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Мы удовлетворяем ходатайство представителя истца об объявлении перерыва. Перерыв в суде объявлен до 10:00 16 февраля», — сказала судья.

Она также напомнила, что решение по делу нужно вынести до 3 марта.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Саакашвили лишён украинского гражданства.

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