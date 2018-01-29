Иск Саакашвили к Порошенко рассмотрят 16 февраля
Иск о законности указа президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили рассмотрят 16 февраля.
Об этом сообщает «Украинская правда».
«Мы удовлетворяем ходатайство представителя истца об объявлении перерыва. Перерыв в суде объявлен до 10:00 16 февраля», — сказала судья.
Она также напомнила, что решение по делу нужно вынести до 3 марта.
26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Саакашвили лишён украинского гражданства.
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