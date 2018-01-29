Суд отказал в отводе представителя Порошенко по делу о гражданстве Саакашвили

Коллегия судей отказала адвокатам бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в отводе представителя президента Украины Петра Порошенко в ходе судебного процесса по обжалованию указа украинского лидера о лишении Саакашвили гражданства.

Соответствующее решения было принято Кассационным административным судом в составе Верховного суда Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

В ходе заседания представитель защиты Саакашвили Руслан Чорнолуцкий заявил, что считает неполномочным лицо, представляющее интересы Порошенко по доверенности, подписанной главой администрации президента Украины.

Соратники Саакашвили, присутствовавшие в зале, после того как решение суда было оглашено, начали скандировать «Позор» и спели гимн Украины.

Ранее Саакашвили заявил, что указ Порошенко о лишении его гражданства засекречен.