Суд отказал в отводе представителя Порошенко по делу о гражданстве Саакашвили
Соответствующее решения было принято Кассационным административным судом в составе Верховного суда Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».
В ходе заседания представитель защиты Саакашвили Руслан Чорнолуцкий заявил, что считает неполномочным лицо, представляющее интересы Порошенко по доверенности, подписанной главой администрации президента Украины.
Соратники Саакашвили, присутствовавшие в зале, после того как решение суда было оглашено, начали скандировать «Позор» и спели гимн Украины.
Ранее Саакашвили заявил, что указ Порошенко о лишении его гражданства засекречен.