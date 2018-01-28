Порошенко не попал на мероприятие в Черниговской области из-за непогоды

Самолёт украинского лидера Петра Порошенко из-за штормового предупреждения не получил разрешения приземлиться в Черниговской области, где планировалось участие президента в мероприятиях по случаю памяти героев Крут.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал вице-премьер Украины Павел Розенко, выступая в Черниговской области.

«Сегодня в наших мероприятиях должен был участвовать президент Украины Пётр Порошенко, но из-за неблагоприятных погодных условий и из-за штормового предупреждения, которое сегодня происходит и в Киеве, и здесь, ему не дали разрешения на приземление в Черниговской области», — сказал он.

Он также отметил, что рассматривался вариант прибытия главы государства на автомобиле.

«Была идея насчёт пересадки в автотранспорт и прибытия сюда на автомобиле, но президент Украины посчитал неприемлемым, чтобы все люди, которые здесь собрались, ждали его два часа», — добавил Розенко.

Ранее сообщалось, что на Украине из-за непогоды без электроснабжения остались почти 300 населённых пунктов.