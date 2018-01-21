На Украине из-за непогоды без электроснабжения остались почти 300 населённых пунктов

По состоянию на 07:00 воскресенья, 21 января, без света на Украине остаются почти 300 населённых пунктов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).