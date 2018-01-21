На Украине из-за непогоды без электроснабжения остались почти 300 населённых пунктов
По состоянию на 07:00 воскресенья, 21 января, без света на Украине остаются почти 300 населённых пунктов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).
«Остаются обесточенными 294 населённых пункта в пяти областях (Одесская — 197, Черниговская — 65, Днепропетровская — 21, Кировоградская — 9, Черкасская — 2)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ДСНС за 20 января оказали помощь 1 242 гражданам.
19 января стало известно, что на Украине обесточен 741 населённый пункт.
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