На Украине из-за непогоды без электроснабжения остались почти 300 населённых пунктов

Короткая ссылка
По состоянию на 07:00 воскресенья, 21 января, без света на Украине остаются почти 300 населённых пунктов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

«Остаются обесточенными 294 населённых пункта в пяти областях (Одесская — 197, Черниговская — 65, Днепропетровская — 21, Кировоградская — 9, Черкасская — 2)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ДСНС за 20 января оказали помощь 1 242 гражданам.

19 января стало известно, что на Украине обесточен 741 населённый пункт.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru