На Украине обесточен 741 населённый пункт

Короткая ссылка
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на Украине остаётся без электричества 741 населённый пункт в 8 областях.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация — в Одесской области.

По состоянию на 11:00 пятницы в Одесской области без электричества остаётся 501 населённый пункт.

Всего в регионе работают более 150 аварийных бригад  составе 197 единиц техники и 531 человека.

На протяжении 21—23 января в южных и восточных областях Украины ожидается существенное осложнение погодных условий. Прогнозируется усиление скорости ветра, метель и снежные заносы.

Ранее сообщалось, что в Одессе закрыли несколько вузов из-за отсутствия денег на отопление.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Шипилов Е.С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru