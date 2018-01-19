На Украине обесточен 741 населённый пункт
Отмечается, что наиболее сложная ситуация — в Одесской области.
По состоянию на 11:00 пятницы в Одесской области без электричества остаётся 501 населённый пункт.
Всего в регионе работают более 150 аварийных бригад составе 197 единиц техники и 531 человека.
На протяжении 21—23 января в южных и восточных областях Украины ожидается существенное осложнение погодных условий. Прогнозируется усиление скорости ветра, метель и снежные заносы.
Ранее сообщалось, что в Одессе закрыли несколько вузов из-за отсутствия денег на отопление.