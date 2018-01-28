Власти Крыма ответили на слова депутата Рады о шансах Украины сохранить полуостров

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя RT заявление депутата Верховной рады Сергея Куницына о несостоявшихся планах украинской власти помешать воссоединению полуострова с Россией, заявил, что рассуждать теперь об этом нет смысла.

«Сослагательное наклонение для политики неприемлемо… Слова Куницына лишь показывают очевидные ошибки прошлого и отмечают те промахи, которые украинское националистическое руководство делает сейчас. Гарантированно в будущем они обретут те же проблемы, которые возникли в связи с желанием Крыма отделиться от этого националистического угара», — сказал он.

Мурадов также напомнил, что Куницын ранее «проявлял себя убеждённым сторонником сохранения и развития русского мира, дружбы и сотрудничества между народами России и Украины», но «потом, к сожалению, перекрасился в националистические тона».

При этом он подчеркнул, что украинские националисты уже «не могут никак изменить сложившуюся ситуацию», тогда как Крым показывает сегодняшней Украине, по какому вектору на самом деле следует развиваться.

«У нас в Крыму, как известно, около 15% населения заявляют о своей принадлежности к украинскому этносу. И поэтому мы приняли все решения, чтобы обеспечить краеугольные права человека. Мы сохраняем украинский язык в качестве государственного в республике, классы в школах, где он изучается, поддерживаем украинскую культуру. Украинцы участвуют во всех сферах государственного управления в Крыму. И мы тем самым показываем Украине, каким путём нужно идти, чтобы потом не раскаиваться через несколько лет точно так же, как сейчас делает часть украинской элиты, в том числе Куницын, о том, что распада Украины можно было бы избежать», — заключил Мурадов.

Ранее Куницын заявил, что украинские власти рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.