В Киеве заявили о существующем в Совете Европы распоряжении «создавать проблемы» Украине

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что в Совете Европы существует внутреннее распоряжение «критиковать и создавать проблемы» Украине.

Как отметил Арьев в беседе с «Укринформ», атмосфера в СЕ всё больше отличается от той, которую закладывали основатели организации. По его словам, теперь «правам человека и защите демократии становится некомфортно, как только речь заходит о деньгах».

«Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виновной, потому что мы стоим на пути поступления €50 млн от России. Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование им зарплат не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы», — сказал он.

Ранее МИД Украины призвал усилить санкции против России из-за ситуации с ПАСЕ.

Состоявшаяся на текущей неделе зимняя сессия ПАСЕ прошла без участия России. С 2016 года Москва не направляет в организацию необходимые для аккредитации документы, поскольку в 2014—2015 годах российских парламентариев лишили права голоса из-за позиции по Крыму.