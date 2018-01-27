В Совфеде назвали отчаянием призыв Порошенко создать коалицию с Европой против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который призвал европейские страны объединиться против России и создать «новую коалицию».

«Подобные заявления, мне кажется, Порошенко делает от отчаяния, поскольку никакой поддержки особо со стороны ЕС не чувствует. До этого он больше говорил, что Россия объявила гибридную войну против Украины. А теперь начал пугать Европу. Всё это характеризует большие проблемы в политике Порошенко. Он видит, что подходит к концу его президентский срок, а результаты плачевные», — сказал сенатор.

Цеков также добавил, что предложение украинского лидера вряд ли кто-то воспримет всерьёз.

«Через некоторое время об этом все забудут. Затем он предложит ещё какую-нибудь форму сотрудничества с Европой. Но мы видим, всё больше стран ЕС понимают, что необходимо сотрудничать прежде всего с Россией», — заключил Цеков.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал европейские страны объединиться против России и создать «новую коалицию».