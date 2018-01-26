Эксперт назвал «нежеланием двигаться в мирную сторону» приговор задержанному на Украине россиянину

Полномочный представитель Адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещёв в разговоре с RT прокомментировал приговор, вынесенный задержанному на Украине Виктору Агееву, который обвиняется в службе по контракту в самопровозглашённой Луганской народной республике.

«Это обвинение — демонстрация нежелания двигаться в мирную сторону. Украина скатывается в демагогию, доказывая, что она непереговороспособна. Наверно, тут нужно третье лицо, которое будет выступать гарантом украинской стороны. Если вспомнить переговоры с «Газпромом», они проявили себя удивительно недружелюбными и даже, не побоюсь этого слова, тупыми бюрократами», — отметил Трещёв.

По его словам, Украина продолжает демонстрировать свою заинтересованность в дальнейшем развитии конфликта.

«Когда выносится приговор, назначается такое суровое наказание российскому гражданину, эти действия не могут уложиться в концепцию мирных переговоров, в которых обе стороны хотят достигнуть компромисса, договорённости и прекратить конфликтные ситуации. Украинские политиканы в очередной раз показывают, что думают одно, говорят второе, а делают третье», — заявил эксперт.

Ранее Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил задержанного летом 2017 года на Украине россиянина Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы. Агеев обвиняется в том, что служил по контракту в самопровозглашённой Луганской народной республике.