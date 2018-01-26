Депутат Рады рассказала о сбое в работе робота Софии после вопроса о коррупции на Украине

Депутат Верховной рады Алёна Шкрум на своей странице в Facebook рассказала о сбое в работе робота Софии после вопроса о коррупции на Украине.

Она отметила, что это произошло в Украинском доме в Давосе.

«У самого продвинутого робота в мире — Софии — после вопроса «Что делать с коррупцией на Украине?» сломался скрипт и подвис процессор», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, до этого София участвовала в деловом завтраке в Давосе, где глава Сбербанка Герман Греф подискутировал с ней на тему искусственного интеллекта.

Уточняется, что София пошутила насчёт стереотипов о роботах, а также согласилась покататься с Грефом на лыжах.

Ранее руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер заявил, что в настоящий момент для Украины «критически важным» является вопрос создания в стране антикоррупционного суда.

В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.