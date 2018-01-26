Порошенко заявил о выполнении 80% обязательств перед МВФ
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна на 80% выполнила обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ).
Он также уточнил, что Украина ожидает транш МВФ в апреле.
«Мы, моё правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ», — цитирует Bloomberg Порошенко.
Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев до мая планирует выполнить все обязательства в рамках программы МВФ.
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