СМИ: В Одессе Дарт Вейдер стала помощницей депутата

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Депутат Одесского городского совета Алексей Потапский взял в помощницы женщину с именем героя из киносаги «Звёздные войны» Дарта Вейдера.

Как пишет «Думская», Потапский выписал соответствующее удостоверение на имя Дарт Александровна Вейдер.

«Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником депутата горсовета от партии «Доверяй делам» и по совместительству императора Палпатина», — пишет издание.

Документ действителен до 1 января 2020 года. 

Ранее на Украине люди под именем Дарт Вейдер регистрировались в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

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