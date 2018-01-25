СМИ: В Одессе Дарт Вейдер стала помощницей депутата
Как пишет «Думская», Потапский выписал соответствующее удостоверение на имя Дарт Александровна Вейдер.
«Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником депутата горсовета от партии «Доверяй делам» и по совместительству императора Палпатина», — пишет издание.
Документ действителен до 1 января 2020 года.
Ранее на Украине люди под именем Дарт Вейдер регистрировались в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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