МИД Украины призвал Euronews упомянуть в сюжете про Крым о «незаконном» присоединении к России

МИД Украины призвал телеканал Euronews указать в сюжете о мастер-классе для детей в Крыму, что полуостров «незаконно» вошёл в состав России. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Репортажи должны базироваться на фактах. Крым незаконно оккупирован Россией. Призываем Euronews привести материал в соответствие с законом», — отметила Беца.

Ранее телеканал Euronews опубликовал материал, рассказывающий о мастер-классе для детей по разминированию, который провели подразделения Черноморского флота России.

Также сообщалось, что МИД Украины намерен обратиться к газете The New York Times, чтобы издание внесло исправления в публикацию, где Крым указан в качестве «спорной территории».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.