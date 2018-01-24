МИД Украины призвал Euronews упомянуть в сюжете про Крым о «незаконном» присоединении к России
«Репортажи должны базироваться на фактах. Крым незаконно оккупирован Россией. Призываем Euronews привести материал в соответствие с законом», — отметила Беца.
Ранее телеканал Euronews опубликовал материал, рассказывающий о мастер-классе для детей по разминированию, который провели подразделения Черноморского флота России.
Также сообщалось, что МИД Украины намерен обратиться к газете The New York Times, чтобы издание внесло исправления в публикацию, где Крым указан в качестве «спорной территории».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.