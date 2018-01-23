СМИ: День соборности в украинском городе отпраздновали на фоне карты страны без Крыма
Об этом сообщает «Сторожинец.инфо».
«На торжествах ко Дню соборности Украины на празднично подготовленной сцене… красовалось весьма специфическое изображение карты Украины — на плакате, который должен изобразить наше государство единым и соборным, отсутствовала одна часть — Крым», — указывает портал.
Как подчёркивает издание, чиновники во время мероприятия неоднократно говорили о территориальной целостности Украины, но за «почти полуторачасовое действо никто из тех, кто вещал со сцены патриотические вещи и пел патриотические песни, не обратил внимания организаторов на такую ошибку».
Ранее правоохранительные органы Украины завели уголовное дело в связи с размещением на сцене в городе Бровары карты, на которой страна изображена без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса.