СМИ: День соборности в украинском городе отпраздновали на фоне карты страны без Крыма

В украинском городе Сторожинец прошли праздничные мероприятия по случаю Дня соборности, при этом на сцене, на которой выступали местные чиновники, была размещена карта Украины без Крыма.

Об этом сообщает «Сторожинец.инфо».

«На торжествах ко Дню соборности Украины на празднично подготовленной сцене… красовалось весьма специфическое изображение карты Украины — на плакате, который должен изобразить наше государство единым и соборным, отсутствовала одна часть — Крым», — указывает портал.

Как подчёркивает издание, чиновники во время мероприятия неоднократно говорили о территориальной целостности Украины, но за «почти полуторачасовое действо никто из тех, кто вещал со сцены патриотические вещи и пел патриотические песни, не обратил внимания организаторов на такую ​​ошибку».

Ранее правоохранительные органы Украины завели уголовное дело в связи с размещением на сцене в городе Бровары карты, на которой страна изображена без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса.