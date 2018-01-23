В 2017 году зарплата Порошенко составила 336 тысяч гривен

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В 2017 году заработная плата президента Украины Петра Порошенко составила 336 тыс. гривен (около $11,6 тыс.).

Как сообщает Интерфакс-Украина, вся сумма была направлена на благотворительность.

Между тем зарплата главе администрации президента Игорю Райнину была начислена в размере 537 тыс. 775,63 гривен (около $18,6 тыс.). Помимо должностного оклада, ему была начислена надбавка за выслугу лет, надбавка за работу в условиях режимных ограничений, надбавка за интенсивность труда, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, премии и другие выплаты.

Ранее сообщалось, что за октябрь 2017 года президент Украины Пётр Порошенко заработал 28 тыс. гривен (около $1 тыс.). 

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