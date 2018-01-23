Эксперт прокомментировал заявление Киева о причинах сокращения транзита российского газа

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал RT заявление советника министра энергетики и угольной промышленности Украины Максима Белявского, который связал сокращение транзита российского газа через Украину с уменьшением его потребления в странах ЕС. Кроме того, Белявский отметил, что российская компания использует газ, накопленный летом в европейских хранилищах.

«Всё верно. Мы Украину не зачёркиваем, мы считаем её дополнительным маршрутом, если дают конкурентный и не запредельный тариф. Но нам нужны и безопасность, и инвестиции в достаточно глубоко морально изношенную и технически не готовую к большим объёмам газа систему, там нужна модернизация, чтобы не было аварийности. Украина туда не вкладывается, дефицит инвестиций огромен. Россия нацелена на обход Украины, учитывая, что были известные сценарии с незаконным отбором газа: вспомним зиму 2009 года», — полагает Пасечник.

По словам эксперта, запуск «Северного потока — 2» и развитие «Турецкого потока» «помогут в случае необходимости полностью обходить услуги украинского транзита».

При этом, как отметил Пасечник, при достойном вложении в систему транзита газа через Украину и приемлемом тарифе «Газпром» может с точки зрения логистики прокачивать порядка 15 млрд кубометров газа в год.

Ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский заявил, что сокращение транзита российского газа через Украину связано с его меньшим потреблением в странах ЕС.