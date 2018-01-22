Захарова об оговорке Порошенко: давно пора было называть вещи своими именами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оговорку украинского президента Петра Порошенко, который заявил, что «сапог украинского оккупанта» топчет землю Украины.
«Браво, давно пора было назвать вещи своими именами. И лучше, чем это сформулировал президент Украины, не придумаешь», — написала Захарова в Facebook.
Она добавила, что Порошенко знает, о чём говорит.
Ранее Порошенко в ходе поздравления с Днём соборности оговорился, сказав, что «сапог украинского оккупанта» топчет землю Украины.
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