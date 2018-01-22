Захарова об оговорке Порошенко: давно пора было называть вещи своими именами

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оговорку украинского президента Петра Порошенко, который заявил, что «сапог украинского оккупанта» топчет землю Украины.

«Браво, давно пора было назвать вещи своими именами. И лучше, чем это сформулировал президент Украины, не придумаешь», — написала Захарова в Facebook.

Она добавила, что Порошенко знает, о чём говорит.

Ранее Порошенко в ходе поздравления с Днём соборности оговорился, сказав, что «сапог украинского оккупанта» топчет землю Украины.

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