Порошенко оговорился, заявив о топчущем землю Украины «сапоге украинского оккупанта»

Украинский президент Пётр Порошенко в ходе поздравления с Днём соборности оговорился, сказав, что «сапог украинского оккупанта» топчет землю Украины.

«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко во время своего выступления по случаю Дня дипломатии оговорился, назвав украинский режим подлым.