Порошенко оговорился, заявив о топчущем землю Украины «сапоге украинского оккупанта»

Короткая ссылка
Украинский президент Пётр Порошенко в ходе поздравления с Днём соборности оговорился, сказав, что «сапог украинского оккупанта» топчет землю Украины.

«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко во время своего выступления по случаю Дня дипломатии оговорился, назвав украинский режим подлым.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru