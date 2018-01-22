Порошенко оговорился, заявив о топчущем землю Украины «сапоге украинского оккупанта»
Украинский президент Пётр Порошенко в ходе поздравления с Днём соборности оговорился, сказав, что «сапог украинского оккупанта» топчет землю Украины.
«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал Порошенко.
Ранее Порошенко во время своего выступления по случаю Дня дипломатии оговорился, назвав украинский режим подлым.
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