Учёный пытался вывезти из Киева в Иран секретную информацию о флагмане ВМС Украины

Правоохранительные органы Украины задержали сотрудника исследовательского института, который пытался вывезти в Иран данные о гидроакустике фрегата, флагмана ВМС «Гетман Сагайдачный».

«Сообщено о подозрении гражданину, который пытался перевезти через границу Украины в Иран военную информацию, которая касается корабельного гидроакустического комплекса, которым вооружён фрегат проекта «Гетман Сагайдачный», — сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Следствие установило, что старший научный сотрудник одного из исследовательских институтов пытался незаконно вывезти из страны на флешке информацию о принципе построения гидроакустических станций проекта «Гетман Сагайдачный», которая является военной тайной.

55-летний мужчина был задержан в Киевском аэропорту Борисполь, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 333 УК Украины.

Ранее сообщалось, что «Гетман Сагайдачный» должен был пройти ремонт на заводе президента Украины Петра Порошенко «Кузня на Рыбальском».