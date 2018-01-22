Порошенко рассказал об усвоении уроков истории

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина усвоила уроки истории.

«Мы усвоили уроки истории. Убеждён, нам хватит ума политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов. Чтобы враг не смог подорвать нас изнутри, пятая колонна не подняла головы, а атаманщина не разрушала государственности», — написал украинский лидер в Twitter. 

Ранее Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики заявил, что украинцам стоит прочесть труды гетмана Павла Скоропадского, главы Директории УНР Симона Петлюры и анархиста Нестора Махно.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru