Порошенко рассказал об усвоении уроков истории

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина усвоила уроки истории.

«Мы усвоили уроки истории. Убеждён, нам хватит ума политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов. Чтобы враг не смог подорвать нас изнутри, пятая колонна не подняла головы, а атаманщина не разрушала государственности», — написал украинский лидер в Twitter.

Ми засвоїли уроки історії. Переконаний, нам вистачить розуму політичну боротьбу всередині країни утримувати в межах європейських стандартів. Щоби ворог не зміг підірвати нас ізсередини, п'ята колона не підняла голови, а отаманщина не руйнувала державності#100роківНезалежності — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 января 2018 г.

Ранее Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики заявил, что украинцам стоит прочесть труды гетмана Павла Скоропадского, главы Директории УНР Симона Петлюры и анархиста Нестора Махно.