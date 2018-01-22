Захарова назвала вандализмом идею о сносе Арки дружбы народов в Киеве
«Да, Павел, в этот раз вы правы на 100%, пионеров у вас не осталось — вы их люстрировали. Но даже если бы они и остались, то памятник всё равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил», — написала Захарова в Facebook.
По её мнению, «умные мысли приходят к местному истеблишменту в самых неожиданных местах, но, к сожалению, не все сразу, по очереди».
22 января Климкин в Twitter задался вопросом, почему в Киеве до сих пор существует Арка дружбы народов.
Монумент, расположенный в центре столицы Украины, был открыт по случаю 60-летнего юбилея создания СССР.
Ранее Захарова пошутила о похищающих украинцев на Тверской Дедах Морозах.