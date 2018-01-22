Назарбаев проинформировал Путина об итогах переговоров с Трампом в США

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подробно информировал российского лидера Владимира Путина об итогах своего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также главы государств обсудили широкий круг тем, в том числе ситуацию в Афганистане, Сирии, вокруг Корейского полуострова и на Украине.

Кроме того, собеседники затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Ранее Назарбаев после встречи с Трампом заявил о его непохожести на других президентов США.

Подробнее о встрече лидеров США и Казахстана — в материале RT.