Назарбаев проинформировал Путина об итогах переговоров с Трампом в США
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подробно информировал российского лидера Владимира Путина об итогах своего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Также главы государств обсудили широкий круг тем, в том числе ситуацию в Афганистане, Сирии, вокруг Корейского полуострова и на Украине.
Кроме того, собеседники затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Ранее Назарбаев после встречи с Трампом заявил о его непохожести на других президентов США.
Подробнее о встрече лидеров США и Казахстана — в материале RT.
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