Эксперт назвал способ для Украины выйти на самообеспечение газом

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, что Украина за три-четыре года сможет сама обеспечивать себя газом.

«В 2008 году потребление газа на Украине превышало 60 млрд кубических метров, именно поэтому в подписанном в начале следующего года контракте был заложен принцип «бери или плати» — и объём составлял 32-33 млрд кубов. Собственная добыча на Украине составляла 19-20 млрд кубов. В 2009 году потребление газа упало на 14 млрд кубов, тогда был очередной виток мирового кризиса. С тех пор потребление газа не росло на Украине. После так называемой революции достоинства потребление рухнуло вниз, упало в 1,5 раза за прошедшие четыре года. В прошлом году ещё снизилось примерно на 2 млрд кубов. Если потребление газа будет снижаться такими темпами, то действительно года через три-четыре Украине не нужно будет покупать газ: ей будет хватать собственной добычи», — отметил Фролов.

По словам эксперта, единственный способ, за счёт которого Украина сможет выйти на самообеспечение, — сокращение числа потребителей.

«Периодически Украина рассказывает о нахождении новых месторождений на шельфе. Последний раз ресурс найденного месторождения оценили в 36 млрд кубов. Сколько из них можно добывать, когда введут в строй, неясно. Если вспоминать времена Януковича, когда возникала подобная тема, собирались вывести Украину на самообеспечение за счёт сланцевого газа. Его не нашли в Польше, Великобритании, Прибалтике, Румынии, но на Украине почему-то обязательно нашли бы. Предыдущую власть эти прожекты привели к необходимости договариваться с Российской Федерацией. Единственный реальный способ для Украины выйти на самообеспечение — сократить количество потребителей», — полагает Фролов.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду на то, что Украина за три-четыре года сможет сама обеспечивать себя газом.