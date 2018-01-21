В Киеве заявили, что Порошенко и Путин не встречались после заключения минских договорённостей

В администрации президента Украины заявили, что украинский президент Пётр Порошенко не проводил двусторонних встреч с российским лидером Владимиром Путиным после заключения минских договорённостей.

«Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договорённостей не проводил», — приводит УНИАН сообщение пресс-службы Порошенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» сообщил, что Путин проводит большое количество встреч и контактов, о которых не сообщается публично.

При этом Песков опроверг ТАСС интерпретацию его слов о том, что имели место встречи Путина и Порошенко.