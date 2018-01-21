СМИ: Одно из самых крупных подразделений ВСУ выведено из Донбасса

Короткая ссылка
Украинские военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады покинули зону конфликта в Донбассе в полном составе, передаёт РИА Новости Украина.

Отмечается, что в настоящее время бригада находится в постоянном месте дислокации — в Закарпатской области.

Соответствующие фотографии размещены на странице движения поддержки закарпатских военных в Facebook.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для использования вооружённых сил страны.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Военные действия в Донбассе Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru