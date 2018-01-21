СМИ: Одно из самых крупных подразделений ВСУ выведено из Донбасса

Украинские военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады покинули зону конфликта в Донбассе в полном составе, передаёт РИА Новости Украина.

Отмечается, что в настоящее время бригада находится в постоянном месте дислокации — в Закарпатской области.

Соответствующие фотографии размещены на странице движения поддержки закарпатских военных в Facebook.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для использования вооружённых сил страны.