СМИ: Одно из самых крупных подразделений ВСУ выведено из Донбасса
Украинские военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады покинули зону конфликта в Донбассе в полном составе, передаёт РИА Новости Украина.
Отмечается, что в настоящее время бригада находится в постоянном месте дислокации — в Закарпатской области.
Соответствующие фотографии размещены на странице движения поддержки закарпатских военных в Facebook.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для использования вооружённых сил страны.
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