В Совфеде раскритиковали планы молдавских властей выставить счёт России за Приднестровье

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT раскритиковал заявление спикера молдавского парламента Андриана Канду о планах властей Молдавии предъявить России счёт на миллиарды долларов из-за присутствия российских военных в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

«Российские миротворческие войска, которые там находятся, спасли огромное количество молдаван и граждан других национальностей бывшей Молдавской ССР, которые после распада Советского Союза вступили в открытое противостояние. Если бы там не оказалось российских миротворческих сил, то в регионе была бы резня. Поэтому, думаю, они должны не требовать какой-то компенсации, а благодарить за то, что там была прекращена гражданская война», — сказал он.

Джабаров также добавил, что ставка молдавских властей на выведение российских миротворцев из Приднестровья не сработает.

«Если завтра оттуда уйдут российские миротворческие войска, то это отнюдь не значит, что Приднестровье поднимет лапки и пойдёт сдаваться на милость Кишинёву. Поэтому, думаю, такое заявление вписывается в рамки политики, направленной на ухудшение отношений с Россией и стремление рано или поздно попасть в НАТО, которую нынешние руководители Молдавии объявили», — заключил сенатор.

Ранее Андриан Канду заявил, что молдавские власти собираются предъявить России счёт на миллиарды долларов из-за присутствия российских военных в Приднестровье.