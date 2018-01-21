В Госдуме назвали актом конфронтации планы Молдавии выставить счёт России за Приднестровье

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление спикера молдавского парламента Андриана Канду, который сказал, что власти страны собираются предъявить России счёт на миллиарды долларов из-за присутствия российских военных в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

«Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу. Российские миротворческие силы выполняют функции по своему прямому предназначению — это недопущение вооружённого конфликта, который был в своё время в Приднестровье. И только присутствие российских миротворцев позволяет сегодня выдержать пусть хрупкое, но мирное сосуществование в регионе», — сказал он.

Швыткин также добавил, что сама ситуация ещё раз показала нежелание молдавского парламента следовать курсу, выбранному президентом Молдавии Игорем Додоном.

«К великому сожалению, они сегодня ищут внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Это, безусловно, делается по указке Запада, США. Делается и в угоду сопредельной Румынии. Но всяческие попытки выдавить наших миротворцев, на мой взгляд, обречены на провал. Это недопустимо, поскольку мы выполняем в соответствии со всеми нормами международного права задачи по защите мира на данном участке», — заключил депутат.

Ранее Андриан Канду заявил, что молдавские власти собираются предъявить России счёт на миллиарды долларов из-за присутствия российских военных в Приднестровье.