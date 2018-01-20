На базе отдыха в Одесской области произошёл взрыв

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Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство на базе отдыха в Одесской области.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местное отделение Национальной полиции Украины.

Отмечается, что взрыв произошёл в ночь на 20 января в Белгород-Днестровском районе.

Специалисты установили, что подрыв произошёл в помещении. Рядом с воронкой от взрыва была найдена «полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями».

«В результате взрыва самодельного взрывного устройства повреждена стена. Люди не пострадали», — уточнили в ведомстве.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса («умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).

Ранее два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии Запорожья.

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Украина
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