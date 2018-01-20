Порошенко назвал «киборгов» символом Украины, «которую невозможно победить»

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «киборги», которые принимали участие в боях за Донецкий аэропорт, являются символом Украины, которую невозможно победить.

«242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши «киборги» — символ Украины, которую невозможно победить», — написал Порошенко в Twitter.

20 января в Киеве почтили память погибших в 2014—2015 годах при боях за Донецкий аэропорт.

Ранее Порошенко заявил, что сегодняшняя ситуация в Крыму является болью не только живущих на полуострове народов.

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