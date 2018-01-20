Порошенко назвал «киборгов» символом Украины, «которую невозможно победить»

242 дні незламності



242 дні героїзму



242 дні відданості



Україна назавжди запам’ятає безстрашних захисників Донецького аеропорту. І наші Кіборги – символ України, яку неможливо перемогти.



Адже за нас «правда, і слава, і воля святая». pic.twitter.com/Ix7Ijp0Qkf