Порошенко назвал «киборгов» символом Украины, «которую невозможно победить»
«242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши «киборги» — символ Украины, которую невозможно победить», — написал Порошенко в Twitter.
242 дні незламності— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2018 г.
242 дні героїзму
242 дні відданості
Україна назавжди запам’ятає безстрашних захисників Донецького аеропорту. І наші Кіборги – символ України, яку неможливо перемогти.
Адже за нас «правда, і слава, і воля святая». pic.twitter.com/Ix7Ijp0Qkf
20 января в Киеве почтили память погибших в 2014—2015 годах при боях за Донецкий аэропорт.
Ранее Порошенко заявил, что сегодняшняя ситуация в Крыму является болью не только живущих на полуострове народов.