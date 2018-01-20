Порошенко назвал ситуацию в Крыму болью не только живущих на полуострове народов
«Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что «международный фронт деоккупации Крыма стал мощнее».
В сентябре Пётр Порошенко предложил создать международную «группу друзей деоккупации Крыма» — объединение, задачей которого будет являться возвращение полуострова под контроль Киева.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.