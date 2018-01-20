Порошенко назвал ситуацию в Крыму болью не только живущих на полуострове народов

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сегодняшняя ситуация в Крыму является болью не только живущих на полуострове народов.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что «международный фронт деоккупации Крыма стал мощнее». 

В сентябре Пётр Порошенко предложил создать международную «группу друзей деоккупации Крыма» — объединение, задачей которого будет являться возвращение полуострова под контроль Киева.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

 

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