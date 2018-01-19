СМИ: Во время перестрелки в центре Одессы ранены трое полицейских

Во время перестрелки в центре Одессы ранения получили трое полицейских, сообщает «Думская» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается также, что один человек погиб. По словам очевидцев, стрельбу открыл 60-летний житель дома №48.

«У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять», — рассказал сосед.

По данным Главного управления Национальной полиции Украины, ранены трое полицейских — участковый и два оперативника Приморского отдела.

Они пришли к дому, где, по их данным, скрывался подозреваемый.

Правонарушитель применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Красноармейском районе на юге Волгограда один человек погиб, трое получили ранения.