В Казахстане построят эко-город за $2,1 млрд

В казахстанском Актау построят уникальный эко-город, на проект будет потрачено $2,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба акима (главы) Мангистауской области Казахстана.

Договор заключён между Global Project Capital Ltd., AAG Corporate Services Ltd., China Road and Bridge Corporation (CRBC) Ltd. и акиматом Мангистауской области.

«Мангистау является одним из ведущих, опорных регионов Казахстана. Приоритетные отрасли экономического развития области — это транспорт и логистика, строительство, туризм, агропромышленный комплекс, а также нефтесервисная отрасль с перспективой развития морского направления», — сказал глава региона Ералы Тугжанов.

Отмечается, что под проект выделят 865 гектаров земли. В эко-городе будут построены жилые комплексы, коммерческие и торговые центры, школы, детские сады и медицинские учреждения.

В ноябре 2017 года Билл Гейтс заявил, что построит собственный «умный город» в американском штате Аризона.