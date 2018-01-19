На Украине геологи нашли крупное месторождение золота

Госслужба геологии и недр Украины сообщила об обнаружении крупного месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Предполагается, что месторождение содержит запасы драгоценного металла на уровне 2,4 тонны.

«Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», — указывается в заявлении.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о планах начать промышленную разработку золоторудного месторождения в 2018 году.