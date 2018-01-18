На Украине проверят телеканал из-за высказываний о госперевороте
«Национальный совет назначил проверку NewsOne из-за пропагандистских заявлений о революции достоинства и позитивного освещения Вооружённых сил России», — написал он в Facebook.
Костинский добавил, что в эфире NewsOne было зафиксировано систематическое поднятие темы «государственного переворота», а ведущие не опровергали подобные высказывания и не препятствовали им.
По его словам, словосочетание «государственный переворот» является содержательно аналогичным официальной политической и пропагандистской позиции «страны-агрессора».
Ранее сообщалось, что на Украине проверят два телеканала из-за показа «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы».