На Украине проверят телеканал из-за высказываний о госперевороте

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказываний гостей о государственном перевороте в стране в 2014 году. Об этом сообщил член совета Сергей Костинский.

«Национальный совет назначил проверку NewsOne из-за пропагандистских заявлений о революции достоинства и позитивного освещения Вооружённых сил России», — написал он в Facebook.

Костинский добавил, что в эфире NewsOne было зафиксировано систематическое поднятие темы «государственного переворота», а ведущие не опровергали подобные высказывания и не препятствовали им.

По его словам, словосочетание «государственный переворот» является содержательно аналогичным официальной политической и пропагандистской позиции «страны-агрессора».

Ранее сообщалось, что на Украине проверят два телеканала из-за показа «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы».