Белоруссия закроет генконсульства в Гданьске и Милане

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти закроют генеральные консульства в Гданьске и Милане.

«Мы остановим работу ещё двух наших загранучреждений в некоторых странах. Сейчас готовятся соответствующие решения», — приводит БЕЛТА слова Макея.

При этом он отметил, что прорабатывается открытие новых посольств в одной из стран Африки и в Европе.

«Мы не такая масштабная страна, как Россия или Китай. Мы должны определиться чётко со списком тех стран, взаимодействие с которыми принесёт для Беларуси большую отдачу», — добавил глава МИД.

Он уточнил, что после сокращения у Белоруссии будет 66 дипмиссий в 56 странах.

Ранее сообщалось, что совет министров Белоруссии принял решение о закрытии генерального консульства в Одессе до 23 февраля 2018 года.