Белоруссия закроет генконсульство в Одессе

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Совет министров Белоруссии принял решение о закрытии генерального консульства в украинской Одессе до 23 февраля 2018 года.

«В соответствии с указом президента Республики Беларусь от 9 июля 1996 года №247 «Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь» Совет министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)», — говорится на сайте правительства Белоруссии.

Отмечается, что МИД Белоруссии должен принять меры по закрытию генконсульства.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство Польши в Иркутске в 2018 году будет перенесено в Новосибирск. 

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