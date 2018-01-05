Белоруссия закроет генконсульство в Одессе

Совет министров Белоруссии принял решение о закрытии генерального консульства в украинской Одессе до 23 февраля 2018 года.

«В соответствии с указом президента Республики Беларусь от 9 июля 1996 года №247 «Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь» Совет министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)», — говорится на сайте правительства Белоруссии.

Отмечается, что МИД Белоруссии должен принять меры по закрытию генконсульства.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство Польши в Иркутске в 2018 году будет перенесено в Новосибирск.